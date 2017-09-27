"Укрзализныця" предлагает привязать грузовые тарифы к росту цен производителей

"Укрзализныця" предлагает с 2018 года привязать тарифы на железнодорожные грузоперевозки к индексу цен промышленных производителей.

Об этом и.о. главы правления компании Евгений Кравцов заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я вижу, что в 2018 году мы перейдем к индексной привязке, надеюсь, согласуем это с бизнесом. Наше базовое предложение – привязка и к индексу цен промпроизводителей. Мы готовы от него отталкиваться, как от базового для индексации. Это должно снять вопрос, откуда мы берем цифры", – заявил Кравцов.

При этом глава "Укрзализныци" назвал критическим вопрос повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки в этом году.

"Мы должны понимать, что при отсутствии индексации тарифов мы недополучаем средства в объеме 30 млн грн за каждый день приблизительно. Вероятнее всего, по итогам года, если не будет индексации, мы получим негативный финансовый результат, несмотря на хорошие показатели последнего года и первого полугодия текущего", – отметил Кравцов.

По словам главы компании, глава Госрегуляторной службы Ксения Ляпина подтвердила, что поддерживает возможность индексации тарифов "Укрзализныци" с октября, однако остается нерешенным вопрос размера такой индексации.

"Сейчас мы находимся в активном диалоге с инициативной группой, чтобы найти точку соприкосновения по вопросу уровня индексации тарифов. Мы дали полное обоснование повышения на 22,5%. Объективного экономического контраргумента, почему эти цифры неправильные, мы не услышали", – сказал Кравцов.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов.