Киевляне смогут вносить показания счетчиков через Telegram и Viber

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" запустило ботов в Viber и Telegram, с помощью которых пользователи смогут подавать показания квартирных счетчиков холодной и горячей воды.

Об этом сообщает ain.ua.

Эти цифры пользователи передают, чтобы предприятие насчитывало плату за воду и печатало квитанции.

В Viber бота можно найти по ссылке, нажать "Чат" и написать "Добрый день", а далее действовать по инструкции.

Компания отмечает, что показания, которые подаются в Viber старым методом — в виде текста на номер (044)-202-0202, с 26 сентября этого года не отображаются в системе.

Старую систему "Киевводоканал" внедрил в марте, чтобы подавать по ней данные, нужно было добавлять в контакты вышеуказанный номер, а затем выслать текстовое сообщение.

В Telegram нужно присоединиться к боту предприятия по ссылке, нажать Start, затем добавить личный счет, после чего подать данные.

Показания счетчиков можно подавать с 10 числа и до конца каждого месяца — кроме Viber и Telegram, их можно предоставлять через сайт предприятия, во вкладке "Счетчики".

Напомним, аудитория приложения Viber в Украине составляет свыше 20 млн человек.

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