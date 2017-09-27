Экс-глава правления Александр Дубилет подал иск против Приватбанка

Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет подал иск против Приватбанка о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Данный иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева.

Истцом является Александр Дубилет, а ответчиками Приватбанк и "Информационное агентство Интерфакс-Украина". Третьим лицом выступает еще один бывший председатель правления банка Александр Шлапак.

В описании нет перечня претензий истца. Заседание назначено на 30 октября.

4 июля в пресс-центре информагентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция тогда еще председателя Александра Шлапака. На ней он сообщил, что под выданными фиктивными кредитами стоят подписи всех председателей правления, в том числе Александр Дубилета и всех его коллег.

За несколько дней бывший зампред правления Дмитрий Дубилет (сын Александра Дубилета) сообщил в Facebook, что может подать в суд на Шлапака.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Экономическая правда