Экс-глава правления Александр Дубилет подал иск против Приватбанка
Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет подал иск против Приватбанка о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Данный иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева.
Истцом является Александр Дубилет, а ответчиками Приватбанк и "Информационное агентство Интерфакс-Украина". Третьим лицом выступает еще один бывший председатель правления банка Александр Шлапак.
В описании нет перечня претензий истца. Заседание назначено на 30 октября.
4 июля в пресс-центре информагентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция тогда еще председателя Александра Шлапака. На ней он сообщил, что под выданными фиктивными кредитами стоят подписи всех председателей правления, в том числе Александр Дубилета и всех его коллег.
За несколько дней бывший зампред правления Дмитрий Дубилет (сын Александра Дубилета) сообщил в Facebook, что может подать в суд на Шлапака.
По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.
21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.
Экономическая правда
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