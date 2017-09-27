Львов догнал Киев по объему инвестиций — FT

Западная часть Украины не страдает от недостатка инвесторов, в то время, как остальная Украина изо всех сил пытается привлечь значительные иностранные инвестиции.

Об этом говорится в статье на Financial Times.

За трехлетний период с января 2011 года по январь 2014 года иностранные инвесторы ввели в Украину 9,6 млрд евро в 259 проектов, создав почти 35 000 рабочих мест.

Основным бенефициаром был Киев, на который приходится 34% проектов и около 7 тысяч рабочих мест. Для сравнения — во Львове было запущено 7% проектов и создано 1054 новых рабочих места.

Уверенности стало больше, когда был запущен процесс европейской интеграции. Но он был отменен, когда в конце ноября 2013 года Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в пользу более тесных экономических связей с Москвой и получения российского кредита. Это привело к массовым уличным протестам, гибели десятков людей и побегу Януковича в Россию.

С тех пор европейских и американских инвесторов сдерживала нестабильная ситуация в стране. В период с февраля 2014 года по июль 2017 года иностранные компании инвестировали всего 3,3 млрд евро в 136 проектов.

Интересно, что карта проектов изменилась. На Львов теперь приходится 20 проектов и более 2 800 новых рабочих мест, на Киев — 54 проекта и 3 448 рабочих мест.

Сравнение еще более поразительно, если посмотреть на ситуацию в областях. В послереволюционный период Киевская область привлекла иностранных инвестиций на 687 млн евро, Львовская — 658 млн евро, Одесская — 596 млн евро. За тот же период во Львовской области создано 7 021 рабочее место, в Киевской — всего 3 630.

"Западная Украина росла во многом благодаря кластеру по производству автомобильных деталей, который сейчас переезжает и в центральную Украину", — сказал Даниэль Билак, директор Ukraine Investment Promotion Office, в кулуарах недавно проходившей конференции YES (Ялтинская европейская стратегия). На конференции присутствовали также Кондолиза Райс, Тони Блэр, Ньют Гингрич, а также Стивен Хокинг (в виде голограммы).

Билак сказал, что регион привлек инвестиции в размере 500 млн евро от 20 компаний из Западной Европы, США и Японии, в которых работают 40 тысяч человек.

"Почти каждый автомобиль, изготовленный в Германии, собирается из деталей, произведенных в Украине на заводах таких поставщиков, как Sumitomo, Fujikura и Leoni", — говорит он.

Экономическая среда Львова способствует инвестициям, считает Билак.

"Господин Садовый создал очень позитивную атмосферу во Львове, особенно со стороны сервисных служб. Это очень привлекательный город, и теперь у него есть собственные бренды пива, шоколада и кофе, с культурой кафе, напоминающей Краков".

На пивоваренных заводах Carlsberg в Украине работает 1 500 человек, из которых 400 — во Львове. Каждое рабочее место на пивоварне создает 15 рабочих мест в смежных отраслях, таких как транспорт и сельское хозяйство, утверждает Евгений Шевченко, исполнительный директор Carlsberg Ukraine.

По его мнению, регион уже стал жертвой своего собственного успеха, многие из высококвалифицированных местных сотрудников уехали в Польшу, так как в июне украинцам был предоставлен безвизовый доступ в шенгенскую зону Европы.