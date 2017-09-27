Украина "прыгнула" в мировом рейтинге конкурентоспособности

В ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index 2017-2018) Украина заняла 81-е место среди 137 стран.

Об этом сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

В первую пятерку вошли: Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.

Соседями Украины в рейтинге стали Бразилия (80-е место) и Бутан (82-е место).

Россия занимает в рейтинге 38-е место.

Последние пять мест заняли Мавритания, Либерия, Чад, Мозамбик и Йемен.

Как сообщалось, согласно глобальному рейтингу конкурентоспособности за 2016-2017 годы, Украина заняла 85-е место среди 138 стран мира, потеряв за год шесть позиций (в предыдущем рейтинге занимала 79-ю позицию).

The Global Competitiveness Index - глобальное исследование и рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума.

Экономическая правда