Деньги при рождении ребенка будут выдавать по новым правилам

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление относительно совершенствования предоставления государственной социальной помощи детям.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановление касается порядка назначения и выплаты государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или местожительство их неизвестно.

Так, изменения произошли в соответствие с принятым законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание" в части определения размера помощи, в случае установления судом алиментов в твердой денежной сумме.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что в случае представления заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения будут назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

Выплата средств одноразовой части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.

Напомним, в 2014 году Кабинет министров ввел единый размер помощи в сумме 41,280 тысяч гривен при рождении ребенка.

Экономическая правда