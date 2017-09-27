"Нафтогаз" нашел первые доказательства воровства газа облгазами

Главное управление Нацполиции в Кировоградской области открыло уголовное производство по факту хищения 9,81 млн кубов газа должностными и служебными лицами ОАО "Кировоградгаз".

Об этом говорится в заявлении руководителя "Кировоградгаза" Александра Гладкого к начальнику Главного управления Наполиции в Кировоградской области, которое есть в распоряжении ЭП.

В заявлении отмечается, что по результатам проверки "Кировоградгаза" выявлено, что начиная с 2009 года в биллинговую систему "Gasolina" было внесено 384 фиктивных адресов, расположенных в городах и селах Кировоградской области. По каждому несуществующему адресу закреплен номер лицевого счета, который является фиктивным по учету денежных средств.

"Указанные действия выполнялись по указанию руководящего состава службы учета газа и заместителей председателя правления "Кировоградгаза", - говорится в документе.

Целью указанных действий, отмечают в НАК, было уменьшение разницы между полученным через учет ГРС и использованными объемами газа, выравнивание бухгалтерских расхождений.

"За указанный период благодаря некорректному отражению объемов полученного и использованного газа на фиктивные лицевые счета было записано 9,816 млн кубометров газа, стоимостью 78 млн гривен", - отмечается в заявлении.

Таким образом, добавляют в компании, транспортировка газа указанным "потребителям" была произведена за счет "Кировоградгаза", а дебиторская задолженность при вышеуказанных условиях может быть отражена исключительно как безнадежная, что негативно влияет на финансовое состояние компании.

Учитывая приведенные факты, Нафтогаз подал в Главное управление Нацполиции в Кировоградской области заявление о совершении уголовного преступления должностными и служебными лицами "Кировоградгаза".

В полиции уже подтвердили принятие указанного заявления.

Напомним, на внеочередном собрании акционеров в июне текущего "Нафтогаз" признал работу топ-менеджмента и наблюдательного совета "Кировоградгаза" неудовлетворительной и уволил всех.

С должности председателя наблюдательного совета "Кировоградгаза" был отстранен Игорь Воронин. Тогда же с должности председателя правления ОАО был снят близкий Воронину Игорь Ященко.

Сейчас главой правления "Кировоградгаза" является Александр Гладкий, а наблюдательный совет возглавляет Олег Диденко - оба назначены по решению "Нафтогаза".

НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50+1% акций "Кировоградгаза", 27% принадлежит Воронину через ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-инвест".

Николай Топалов, Дмитрий Рясной, ЭП