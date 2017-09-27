Суд разрешил взыскать с "Газпрома" 80 миллионов гривен дивидендов
В среду Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 млн гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Это дивиденды российского газового монополиста в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины", - написал Петренко.
"Продолжаем исполнение судебного решения по взысканию с российского газового монополиста в бюджет Украины 171 миллиарда гривен", - добавил он.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО "Газтранзит" в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа АМКУ.
В июле Апелляционный суд отменил это решение.
"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.
Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.
Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.
Экономическая правда
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