Минюст заплатил юристам 22 миллиона для суда с Татарстаном из-за "Укртатнафты"

Министерство юстиции 30 августа заключило соглашение с международной юридической фирмой "Winston & Strawn LLP" (Франция) о предоставлении юридических услуг на 875 тысяч долларов, или 22,26 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Согласно распоряжению правительства, тендер провели по переговорной процедуре, так как закупка юридических услуг связана с защитой прав и интересов государства.

В 2017 году фирма продолжит представлять заказчика по иску Татарстана и его Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений к Украине, слушания по которому назначены на март 2018 года.

Это дело почти полностью повторяет дело по иску ОАО "Татнефть" стоимостью 112 млн долларов плюс проценты, которое украинская сторона проиграла по представительству "Winston & Strawn LLP" в арбитраже в 2014 году и в апелляции в 2016 году. Сейчас исковые требования основаны на идентичных фактах и ​​событиях, изменился только истец.

Напомним, "Татнефть" подала иск по делу о захвате группой "Приват" нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта" еще в 2008 году, когда правительство возглавляла Юлия Тимошенко.

Рейдерский захват и решения украинских судов, по которым у "Татнефти" отобрали акции "Укртатнафты", были расценены как нарушение Украиной соглашения с Россией о привлечении и взаимной защите инвестиций.

Соответствующие решения "Нафтогаза", которые помогали структурам "Привата" укорениться на Кременчугском заводе, тогда принимались при участии Игоря Диденко, который ранее был замглавы "Нафтогаза".

Сумма нынешнего договора с "Winston & Strawn LLP" включает: 713 тысяч долларов - на 2 378 часов услуг самого исполнителя; 152 тысячи долларов - на 236 часов услуг третьих лиц с затратами; 7 тысяч долларов - на услуги по переводу в объеме 100 тыс слов по 0,07 долларов за слово, 3 тысячи долларов - на поездки адвокатов.

Почасовая ставка партнера "Winston & Strawn LLP" Марии Костицкой составляет 650 долларов, адвоката Поля Люилье - 350 долларов, адвоката Елены Волчинской - 170 долларов, помощника адвоката Стефана Оливье - 100 долларов.

Услуги третьего лица профессора и баристера Малколма Шау ОC стоят 800 долларов, а профессора Уильяма Батлера и профессора Оксаны Олейник - 600 долларов в час.