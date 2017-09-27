Межбанк открылся снижением гривни
Среда, 27 сентября 2017, 10:50
27 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,46-26,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,46-26,48 гривни;
Евро - 31,09-31,11 гривни;
Российский рубль - 0,4561-0,4567 гривни.
Напомним, 27 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,39-26,41 гривни за доллар.
Экономическая правда
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