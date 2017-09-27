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Межбанк открылся снижением гривни

Среда, 27 сентября 2017, 10:50

27 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,46-26,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,46-26,48 гривни;

Евро - 31,09-31,11 гривни;

Российский рубль - 0,4561-0,4567 гривни.

Напомним, 27 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,39-26,41 гривни за доллар.

Экономическая правда

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