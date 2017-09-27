Данилюк рассказал МВФ о коррупции в больницах и школах

Кабинет министров в данный момент сфокусирован на проведении реформы здравоохранения и образования.

Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью, которое опубликовано на сайте МВФ.

"Сейчас мы фокусируемся на инициативах, которые не входят в программу МВФ, но являются очень важными для развития Украины: реформы здравоохранения и образования", - сказал министр.

По его словам, реформа здравоохранения крайне необходима, поскольку качество медицины в стране очень низкое.

"Теоретически здравоохранение в стране является бесплатным, но на практике это чрезвычайно дорого из-за неофициальных платежей больничным работникам, поэтому мало кто может себе это позволить", - отмечает Данилюк.

"Мы хотим провести реформу здравоохранения, чтобы убедиться, что у нас есть медицинское обслуживание мирового класса, и что врачи получают достойную зарплату", - заявил министр.

"Очевидно, что такая реструктуризация будет связана с частными деньгами, но мы будем следить за тем, чтобы люди, которые не могут позволить себе медико-санитарную помощь, также могли получить доступ к ней, предоставив гарантированный государством пакет страхования", - сказал он.

Данилюк также рассказал о коррупции в сфере образования: "Родители платят за некоторые вещи, за которые не должны, и это притом, что государство выделяет много денег, чтобы поддерживать систему образования".

"Сейчас мы меняем механизмы финансирования и переходим от финансирования школьных и университетских зданий к финансированию услуг, которые эти школы и университеты предоставляют настоящим студентам", - добавил министр.

Экономическая правда