Данилюк рассказал МВФ о коррупции в больницах и школах
Кабинет министров в данный момент сфокусирован на проведении реформы здравоохранения и образования.
Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил в интервью, которое опубликовано на сайте МВФ.
"Сейчас мы фокусируемся на инициативах, которые не входят в программу МВФ, но являются очень важными для развития Украины: реформы здравоохранения и образования", - сказал министр.
По его словам, реформа здравоохранения крайне необходима, поскольку качество медицины в стране очень низкое.
"Теоретически здравоохранение в стране является бесплатным, но на практике это чрезвычайно дорого из-за неофициальных платежей больничным работникам, поэтому мало кто может себе это позволить", - отмечает Данилюк.
"Мы хотим провести реформу здравоохранения, чтобы убедиться, что у нас есть медицинское обслуживание мирового класса, и что врачи получают достойную зарплату", - заявил министр.
"Очевидно, что такая реструктуризация будет связана с частными деньгами, но мы будем следить за тем, чтобы люди, которые не могут позволить себе медико-санитарную помощь, также могли получить доступ к ней, предоставив гарантированный государством пакет страхования", - сказал он.
Данилюк также рассказал о коррупции в сфере образования: "Родители платят за некоторые вещи, за которые не должны, и это притом, что государство выделяет много денег, чтобы поддерживать систему образования".
"Сейчас мы меняем механизмы финансирования и переходим от финансирования школьных и университетских зданий к финансированию услуг, которые эти школы и университеты предоставляют настоящим студентам", - добавил министр.
Экономическая правда
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