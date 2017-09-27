В ОАЭ протестировали первое беспилотное летающее такси

В понедельник в Объединенных Арабских Эмиратах протестировали первое в мире беспилотное летающее такси.

Об этом пишет Bloomberg.

Двухместный мультикоптер разработанный немецкой компанией Volocopter при содействии Daimler является менее шумным, чем традиционный вертолет.

Летающее устройство, которое планируется использовать как такси, укомплектовано 18 роторами, работающими от такого же количества небольших электромоторов.

Управление осуществляется при помощи искусственного интеллекта. При этом на аппарате можно летать как без человеческого вмешательства, так и с помощью ручного управления.

На полную зарядку аккумулятора в данный момент требуется около 2 часов, но разработчики планируют существенно сократить это время до начала серийного выпуска.

Сейчас время перелета дрона составляет максимум 30 минут, при этом подзарядки устройство требует каждые 40 минут.

Средняя скорость устройства составляет 30 миль в час, максимальная – 60 миль в час.

Для безопасности у беспилотных летательных аппаратов имеются резервные аккумуляторные системы, пропеллеры, двигатели и системы управления полетом, а для наихудшего сценария - аварийные парашюты.

Производитель говорит, что первый лицензированный Volocopter должен появиться на рынке в 2018 году, но пока не раскрывает цену.

Экономическая правда