НБУ существенно снизил официальный курс гривни
Среда, 27 сентября 2017, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 сентября на 7 копеек и установил его на уровне 26,38 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,09 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5869 гривни.
Напомним, 26 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,39-26,41 гривни за доллар.
Экономическая правда
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