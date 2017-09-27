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НБУ существенно снизил официальный курс гривни

Среда, 27 сентября 2017, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 сентября на 7 копеек и установил его на уровне 26,38 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,09 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5869 гривни.

Напомним, 26 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,39-26,41 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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