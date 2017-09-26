Официально: деньги от размещения евробондов уже на счетах Госказначейства

26 сентября на счета Казначейства Украины зачислены средства от размещения еврооблигаций в объеме 1,32 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В то же время завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 млрд долл.

"Такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, поступивших на счета Казначачейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", – сказано в сообщении Минфина.

Как сообщалось, ирландская фондовая биржа допустила к торгам еврооблигации Украины.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Представители Украины 11-15 сентября провели road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

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