Цены на автогаз снизились до уровня августовских

С 25 по 26 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 19 копеек за литр – до 13,87 гривен, вернувшись к уровню 18-21 августа.

Об этом сообщает EnKorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Так, AMIC, Shell, SUN OIL, UPG, WOG, ZOG, "Татнефть-АЗС-Украина", "Авиас" и "Укрнафта" опустили цены на 15-22 копеек за литр.

"Овис" снизил цену на 48 коп/л – до 13,50 грн/л, Mango – на 55 коп/л, до 13,32 грн/л.

KLO, Marshal, "Восток", "Надежда", "Авантаж" и "Маркет" цены на газ не меняли.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 13,5% (или на 2,17 грн/л).

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 года поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (на 1,7 грн/л).