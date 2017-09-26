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Перегруженные фуры причиняют 3-миллиардные убытки - Укртрансбезопасности

Вторник, 26 сентября 2017, 16:37

Убытки от движения по дорогам чрезмерно загруженных грузовиков достигают порядка 3 миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

"Портятся дороги от грузовиков от чрезмерной нагрузки до 3 млрд грн. И поэтому должен быть качественный и габаритно-весовой контроль. Поэтому мы закупаем за евроденьги 78 передвижных лабораторий", - сказал Ноняк.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил компании Нибулон и Bunge в том, что они отправляют по украинским дорогам фуры со значительными перегрузами.

30 августа Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах.

Укринформ

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