Перегруженные фуры причиняют 3-миллиардные убытки - Укртрансбезопасности
Убытки от движения по дорогам чрезмерно загруженных грузовиков достигают порядка 3 миллиардов гривен.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
"Портятся дороги от грузовиков от чрезмерной нагрузки до 3 млрд грн. И поэтому должен быть качественный и габаритно-весовой контроль. Поэтому мы закупаем за евроденьги 78 передвижных лабораторий", - сказал Ноняк.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил компании Нибулон и Bunge в том, что они отправляют по украинским дорогам фуры со значительными перегрузами.
30 августа Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах.
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