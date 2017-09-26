Цены на нефть бьют рекорды: Brent приближается к 60 долларам

Цены на нефть продолжают расти во вторник после скачка накануне до максимального уровня более чем за два года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 выросла на 0,36 доллара (0,61%) - до 59,38 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на 2,16 доллара (3,8%) - до 59,02 доллара, что, по данным FactSet, является максимумом с июля 2015 года.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,1 доллара (0,19%) - до 52,32 доллара за баррель. Накануне стоимость фьючерса выросла на 1,56 доллара (3,08%) - до 52,22 доллара за баррель.

С июня нефть WTI подорожала более чем на 20%, что говорит о начале "бычьего" тренда на рынке.

"Поддержку нефтяному рынку в последние недели оказывали, в первую очередь, сигналы того, что усилия ОПЕК и России по сокращению избытка предложения нефти на мировом рынке приносят хорошие результаты", - отметил аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о возможности замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, который готовится провести референдум о независимости.