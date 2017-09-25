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В "Борисполе" таможенники изъяли у украинца 21 iPhone 8

Понедельник, 25 сентября 2017, 20:57

Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС в пункте пропуска "Борисполь" изъяли 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба территориальных органов ГФС в Киевской области.

"11 мобильных телефонов iPhone 8+ и 10 мобильных телефонов iPhone 8 с нарушением таможенных правил пытался ввезти наш соотечественник, прилетевший из США транзитом через Германию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему - "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

"Телефоны были обнаружены во время проверки багажа авиапассажира с помощью технических средств таможенного контроля", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда

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ГФС iPhone
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