НБУ продолжает снижать официальный курс гривни
Понедельник, 25 сентября 2017, 20:44
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 26 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,31 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,22 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5716 гривни.
Напомним, 25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,31-26,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
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