"Нафтогаз" с октября увеличит цены на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2017 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3,1% - до 8,164 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные компании.

Согласно сообщению, указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тысяч кубов в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100-процентных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет также на 3,1% (на 267,6 грн) - до 9,16 тысяч гривен за 1 тыс. кубов (с НДС).

Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена ​​НАК на уровне 7,551 тысяч гривен, в феврале - 9,214 тысяч гривен, в марте - 8,553 тысяч гривен, в апреле - 7,675 тысяч гривен, в мае - 7,456 тысяч гривен, в июне - 7,430 тысяч гривен, в июле - 7,208 тысяч гривен, в августе - 7,420 тысяч гривен, в сентябре - 7,921 тысяч гривен.

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.

С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Интерфакс-Украина