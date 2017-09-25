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В работе Skype произошел очередной масштабный сбой

Понедельник, 25 сентября 2017, 15:44

Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Так, неполадки наблюдаются в Украине, России, Беларуси, Британии, ряде стран Европы. Пользователи жалуются на проблемы при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.

Как сообщалось, 3 августа пользователи Skype по всему миру также столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Тогда с проблемами столкнулись пользователи Украины, Румынии, Беларуси, России, Болгарии, Италии, Франции, Испании, Чехии, Германии и других стран.

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