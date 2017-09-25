На АЗС снова подняли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на все виды топлива с 22 по 25 сентября выросли в крупных сетях АЗС.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях WOG и ОККО выросла на 50 коп/л - до 26,99 грн за литр А-92; 27,99 грн/л (А-95); 28,99 грн/л (А-95+) и 24,99 грн/л (дизтопливо).

Также стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л выросла в сетях Привата. В таких сетях как Shell, SOCAR, SUN OIL, UPG, Параллель, БРСМ-Нафта, KLO, Азовнефтепродукт, Восток, Надежда, Татнефть, Укрнафта и ZOG топливо подорожало на 3-63 коп/л.

Средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 40 коп/л - до 24,92 грн/л и до 25,65 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 39 коп/л (26,78 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 25 сентября, составила 22,99 грн/л (+39 коп/л).

Дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября.

7 сентября, цены на железнодорожные партии дизельного топлива выросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.