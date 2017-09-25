Правительство не выделило 2,5 миллиарда на пассажирские вагоны - Омелян

Кабинет министров не поддержал инициативу Министерства инфраструктуры о выделении из бюджета 2,5 млрд грн, которые должны были бы быть направлены на закупку около сотни пассажирских вагонов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции в понедельник, передает "Укринформ".

"В этом году мы впервые за много лет вышли с инициативой, чтобы госбюджет закупил подвижной состав для "Укрзализныци". 2,5 млрд грн должно быть потрачено на закупку около сотни купейных и плацкартных вагонов. На этом этапе она не поддержана", - сказал Омелян.

Он выразил надежду, что предложение будет поддержано при содействии депутатов. Он отметил, что существующие планы по ремонтам не покрывают существующих потребностей.

"Об окончательной цифре, мы сможем говорить тогда, когда поймем, когда и на сколько поднимаются тарифы", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха. В Укрзализныце планировали обновлять пассажирский подвижной состав в количестве 250-300 вагонов ежегодно.