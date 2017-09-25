Новак рассказал о 4 уровнях контроля качества дорожных работ

Исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак рассказал о четырех уровнях контроля качества дорожных работ.

Соответствующие пункты он озвучил в интервью Экономической правде.

По словам Новака, система контроля качества дорожных работ в Украине коренным образом изменена.

"На сегодняшний день мы имеем четыре уровня. Первый - технадзор на уровне областной службы. На строительной площадке всегда должен быть инженер по технадзору, который контролирует ход работ", - рассказывает Новак.

"Второй уровень - центральный. Мы создали в рамках Укравтодора специальную организацию (Дорожный контроль качества - ЭП), которая отвечает за контроль качества. Это предприятие подчиняется непосредственно Укравтодору, и я могу им сказать, где сегодня, а где завтра провести проверку", - заявил руководитель Укравтодора.

Третий уровень, по словам Новака, еще будет внедряться.

"Это независимый надзор FIDIC. Он должен отвечать только за масштабные инвестиции, потому что есть очень дорогим. Стоимость технадзора FIDIC составляет от 3% до 5% стоимости работ - это очень много. Пока денег на финансирование этого проекта нет", - сказал глава агентства.

Существенную роль в функции надзора предоставили обществу.

"Четвертый уровень - это общественный надзор. Ежедневно мы получаем много обращений от граждан, которые присылают нам видео и фото случаев, где есть нарушения при выполнении работ. В этой ситуации мы сразу реагируем и берем на контроль", - сообщил Новак.

Также исполняющий обязанности руководителя государственного дорожного агентства рассказал об ответственности частных подрядчиков.

"Прежде всего, с этого года мы проводим все ремонты с гарантией минимум в 5 лет, а на многие работы есть гарантия подрядчика в 10 лет. Кроме того, мы ввели масштабные проверки по всей стране, которые проводим два раза в год. Выявленные недостатки и дефекты каждый подрядчик должен устранить в соответствующие сроки", - резюмировал Новак.

Напомним, ранее Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

Экономическая правда