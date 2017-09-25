Межбанк открылся ослаблением гривни

25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,29-26,32 гривни;

Евро - 31,33-31,37 гривни;

Российский рубль - 0,4564-0,4576 гривни.

Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 25 сентября на 3 копеек и установил его на уровне 26,26 гривни за доллар.

Экономическая правда