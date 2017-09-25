Украине необходимо деликатно решить проблему нерастаможенных авто - Bloomberg

Правительству Украины необходимо осторожно решить вопрос автомобилей с иностранной регистрацией в преддверие начала избирательной кампании.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Если взглянуть на автомобили, которые ездят по улицам Киева, вы заметите что-то странное: удивительно большое количество из них не зарегистрировано в Украине.

Объяснение - это не внезапный приток туристов, а обход со стороны местных водителей, которые хотят обладать автомобилями иностранного производства, но отказываются платить высокие импортные пошлины.

В Украине появились схемы, когда люди приобретают автомобили из близлежащих стран и перевозят их через границу на временных условиях. Затем они должны выезжать и повторно въезжать в Украину каждый год, а иногда и чаще.

"Удивительно, - говорит 30-летний предприниматель Александр Заднипряный, который заплатил около 3000 долларов за подержанный Opel Vectra из Литвы. - "Налоги непомерны. Почему бедные украинцы платят втрое больше, чем более богатые европейцы?"

Такая схема ввоза автомобилей представляет собой головную боль для правительства. Уклонение от импортных пошлин урезает бюджетный доход и усложняет отслеживание владельцев транспортных средств. Например, в случае аварии трудно установить личность владельца авто, потому что они официально принадлежат иностранным компаниям.

Кроме того, некоторые автомобили старше разрешенного для официального импорта возраста. К тому же, многие водители игнорируют требование периодически покидать страну.

Принять строгие меры власть не может. Многие украинцы понесли тяжелые экономические трудности после проевропейской революции в стране в 2014 году, и большинство из них не готовы к тому, чтобы оплачивать импортные тарифы.

Водители обвиняют правительство в пособничестве местным автомобильным лобби, поскольку оно устанавливает высокие импортные пошлины. Заднипряный был частью небольшой группы водителей, которые в прошлом месяце собрались возле парламента, чтобы предупредить власть о недопустимости наказаний для владельцев нерастаможенных авто.

На старте избирательной кампании 2019 года может потребоваться деликатное решение, которое устроит обе стороны.