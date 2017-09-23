Китай резко ограничивает торговлю с КНДР

Китай полностью запрещает поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничивает продажу энергоносителей этой стране.

Об этом сообщает BBC.

Новые санкции начнут действовать с 1 октября. Их ввели в ответ на ядерные испытания Пхеньяна, проведенные в сентябре.

Санкции приняли после резолюции ООН. Во время ее обсуждения Москва и Пекин опирались предложениям США полностью прекратить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.

В итоге договорились сократить торговлю энергоносителями до определенного уровня.

Новые ограничения Китая также влияют на поставку сжиженного природного газа.

Северная Корея способна переработать определенное количество сырой нефти, которая под запрет не попала.

Но своих мощностей ей явно не хватает. За последние несколько месяцев цены на бензин в Пхеньяне выросли на 20%, сообщает AFP.

Китай покупает около 80% текстильной продукции КНДР. Для страны это важный источник твердой валюты.

Ранее Китай уже ограничил поставки угля из Северной Кореи, которые в прошлом году принесли Пхеньяну 1,2 млрд долларов.

Накануне лидеры США и КНДР назвали друг друга безумными. После эмоциональной речи Дональда Трампа в ООН, лидер КНДР назвал ее "случаем шизофрении".

"Безумного американского дедугана, наверное, буду обуздывать огнем!" - сказал Ким на государственном телевидении.

А Трамп в ответ заявил, что ему "нет дела до страданий своего народа".

"Ким Чен Ыну из Северной Кореи - очевидно, сумасшедшему, которому нет дела до голода и убийств своего народа - придется выдержать испытания, которого еще не было!" - написал он в Twitter.

Как сообщалось, несмотря на попытки ООН при помощи санкций заставить руководство КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы, Москва расширяет сотрудничество с Пхеньяном.