Акционеры Турбоатома не смогут купить завод без конкурса

Если Фонд госимущества на будущем собрании акционеров Турбоатома проголосует за изменение типа общества с публичного на частное, его акционеры не получат преимущественного права на приобретение акций в ходе приватизации предприятия.

Об этом LIGA.net сообщили в Фонде государственного имущества.

Как пояснили в Фонде, согласно закону об акционерных обществах, преимущественное право акционеров ЧАО на приобретение акций общества может быть предусмотрено, если количество акционеров не превышает 100 человек. В то же время количество акционеров Турбоатома - около 7 000.

"Кроме того, проект устава ЧАО Турбоатом, разработанный Фондом государственного имущества, предусматривает, что у акционеров общества отсутствует преимущественное право на приобретение акций общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу", - отметили в ФГИУ.

"Таким образом, в случае изменения типа общества с публичного на частное, в случае АО Турбоатом у акционеров общества не будет преимущественного права на приобретение акций общества", - резюмировали в Фонде госимущества.

В Фонде пояснили, что необходимость изменения типа общества ПАО Турбоатом связана с изменениями в украинском законодательстве, согласно которым с 1 января 2018 г. существенно ужесточатся требования к публичным акционерным обществам.

В частности, от публичных АО требуется, чтобы их акции находились в свободном обороте на бирже: для первого уровня листинга - 25% акций, для второго - 10%.

При таких условиях ПАО, в которых государству принадлежит 50% и более акций не могут обеспечить свободное обращение акций, поскольку это не предусмотрено законодательством, причем частные акционеры также не выставляют свои пакеты на биржу.

Ранее сообщалось, что ПАО Турбоатом планирует изменить форму собственности на частное акционерное общество. Соответствующий пункт повестки дня вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров Турбоатом, которое запланировано на 3 октября 2017 г.

Турбоатом внесен в план по приватизации на 2017 г. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выступает против полной приватизации Турбоатома.

Турбоатом - крупнейший в Украине производитель турбин для энергетики. Государству в лице ФГИ принадлежит 75,2% акций предприятия, подконтрольная бизнесмену Константину Григоришину КУА Сварог Эссет Менеджмент владеет 15,3%, 5,6% находятся в собственности кипрской Biscone Limited, аффилированной с российским холдингом Силовые машины Алексея Мордашова, еще около 1% акций завода принадлежит Мегабанку.