У Омеляна объяснили заявление о новом порядке пересечения границы с ЕС

Министерство инфраструктуры признало ошибку в заявлении о запрете выезда в ЕС для автомобилей, не прошедших техосмотр, однако сообщили, что будут инициировать такое ограничение в парламенте.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте министерства.

Как известно, в пятницу "Европейская правда" опубликовала статью "Техосмотр как новое условие въезда в ЕС: официальное заявление, которое оказалась неправдой", посвященную недавнему официальному сообщению министерства о новом порядке пересечения границы с ЕС автомобилями с украинской регистрацией.

В нем утверждалось, что из-за требований Соглашения об ассоциации будет запрещен въезд в ЕС тех автомобилей, которые не прошли техосмотр.

ЕвроПравда объяснила, что соглашение с ЕС не содержит такого требования, а также привела официальный комментарий представительства ЕС, опровергающий наличие таких требований с европейской стороны.

В министерстве признали ошибку, опровергли свое предыдущее заявление и удалили его с официального сайта ведомства.

"Пресс-служба Министерства инфраструктуры приносит извинения за некорректную подачу информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств", - говорится в сообщении.

В то же время в Мининфраструктуры сообщили, что идея о запрете выезда за границу автомобилям без техосмотра остается в силе,а также пообещали подать соответствующий законопроект в парламент.

"Документ о техническом осмотре во время пересечения государственной границы Украины станет обязательным после принятия Верховной радой и вступления в силу закона (проект которого разработало министерство. – ЕП). Министерство инфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит законопроект на рассмотрение и надеется на его принятие до 2018 года", - говорится в сообщении.

В обосновании к данному законопроекту (как и в первоначальном, удаленном сообщении пресс-службы министерства) утверждается, что эти нормы должны быть введены "во исполнение Соглашения об ассоциации", хотя, как говорится выше, на самом деле Соглашение не содержит такого требования.

В законопроекте, положения которого министерство прислало по просьбе ЕП, говорится о намерении ввести такие ограничения для всех автомобилей украинской регистрации, выезжающих за границу, а не только для путешествующих в ЕС.

Европейская правда