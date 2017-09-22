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Минфин хочет положить на депозит 5,5 миллиарда

Пятница, 22 сентября 2017, 13:15

Министерство финансов обнародовало заявку о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 миллиарда гривен сроком до 25 декабря 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предложения банков принимаются сегодня до 15:00 и будут рассмотрены не позднее 27 сентября.

Заявки принимаются на условиях выдачи средств по первому требованию.

Минфин обратил внимание, что бюджетные средства по действующим нормам могут быть размещены на счетах НБУ и банков, уставный капитал которых превышает 10 млрд грн при условии соблюдения этими банками нормативов, своевременного выполнения обязательств перед клиентами и неприменения к этим банкам мер воздействия в течение последнего года.

В министерстве отметили, что при размещении бюджетных средств на счетах устанавливается обязанность банков удерживать соответствующий период облигации внутреннего госзайма в объеме не менее 120% размещенных средств по балансовой стоимости.

Экономическая правда

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Минфин депозит госбюджет
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