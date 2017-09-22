Право экспорта в ЕС получили уже 287 украинских предприятий

Еще одно украинское предприятие по производству молокопродуктов получило право экспорта своей продукции на рынок Европейского Союза.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Теперь в страны Европейского Союза имеют право экспорта 287 украинских предприятий, в том числе 107 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Сообщается, что также в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

Ранее сообщалось, что еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского Союза.

Европейская правда