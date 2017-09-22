Официальный курс гривни продолжает снижаться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 22 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,23 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,23 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5062 гривни.

Напомним, 21 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,22-26,25 гривни за доллар.

Национальный банк вышел на аукцион по продаже валюты и продал банкам 27,1 млн долларов при общем объеме заявок 45,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда