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Официальный курс гривни продолжает снижаться

Пятница, 22 сентября 2017, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 22 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,23 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,23 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5062 гривни.

Напомним, 21 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,22-26,25 гривни за доллар.

Национальный банк вышел на аукцион по продаже валюты и продал банкам 27,1 млн долларов при общем объеме заявок 45,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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