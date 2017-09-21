ГФС обыскивает крупную компанию в Одесском порту

Государственная фискальная служба проводит обыски у одной из крупнейших стивидорных компаний Одесского морского порта - Олимпекс Купе Интернешнл.

Об этом рассказала Татьяна Титаренко, руководитель юридической компании LeGran.TT, передает Liga.net.

Обыски на территории терминала компании проводят сотрудники Офиса крупных плательщиков налогов Киева ГФСУ на основании постановления Шевченковского суда Киева. При этом, Олимпекс Купе Интернешнл как налогоплательщик зарегистрирована в Одессе.

Основанием для обысков послужила сделка, заключенная Олимпекс Купе Интернешнл в 2015 году. ГФС посчитала, что сделка была заключена с сомнительным контрагентом.

Как рассказала Титаренко, сотрудники ГФС изъяли часть документации и компьютерную технику, а впоследствии потребовали предоставить информацию обо всех грузах, находящихся на терминале, включая данные о его владельцах.

В случае не предоставления этих документов, сотрудники ГФС заявили, что арестуют все грузы на терминале Олимпекс Купе Интернешнл.

По ее словам, данное требование не является законным, поскольку выходит за рамки постановления суда.

"Процессуально это будет выглядеть следующим образом: они изымут все имущество, находящееся на терминале, в течение 48 часов наложат арест, напишут письмо начальнику Одесской таможни о том, чтобы запретить таможенное оформление - и терминал остановится, - сказала Титаренко, - Были угрозы опечатать рубильники".

По словам юриста, обыски на терминале компании происходят ежегодно, в августе-сентябре.

"Такая сезонность связана с тем, что именно сейчас происходит сезон сбора культур. То время, когда ни в коем случае ни на одну минуту нельзя останавливать терминал", - сказала она.

Как сообщалось, в августе 2016 года ГФС провела обыски компаний-зернотрейдеров, расположенных на территории Одессы и Одесской обл: Олимпекс Купе Интернешнл, Металзюкрайн Корп Лтд, Вторметэкспорт, Ферко.

В августе 2015 года сотрудники СБУ и прокуратуры также проводили обыски у портовых операторов Одесской и Николаевской областей.