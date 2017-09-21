НБУ готов согласовать покупку банком Тигипко дочки "Сбербанка"

Национальный банк Украины предварительно одобряет покупку бизнесменом Сергеем Тигипко ВиЭс Банка, который принадлежит российскому Сбербанку.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"Мы действительно получили пакет документов на покупку ВиЭс Банка. Мы на финальной стадии анализа. Предварительный анализ свидетельствует, что эта сделка возможна", - сказала она в кулуарах ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

Как сообщалось, владелец ТАСкомбанка и Универсал Банка Сергей Тигипко намерен купить у Сбербанка 99,9% акций ВиЭс Банка.

Пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ВиЭс Банке на днях был подан в АМКУ и НБУ.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).



Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.



Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.



Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.