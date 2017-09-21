Суд не разрешил "Нафтогазу" обанкротить завод "Росатома"

Хозяйственный суд Донецкой области отказал НАК "Нафтогаз Украины" открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", которая входит в машиностроительный дивизион российского госконцерна "Росатом".

Об этом говорится в решении суда от 7 сентября.

Иск был подан 3 августа от лица дочерней компании "Нафтогаза" - "Газ Украины".

22 апреля 2015 года Хозяйственный суд Запорожской области решил взыскать с "Энергомашспецстали" в пользу "Газ Украины" 7,9 млн гривен основного долга, 1,57 млн гривен пени, 1,17 млн гривен (3% годовых), 2,1 млн гривен инфляционных потерь, а также 72,9 тыс. гривен судебного сбора.

10 мая 2016 года Хозяйственный суд Запорожской области продлил срок по уплате задолженности на полтора года.

Согласно материалам суда, с момента открытия исполнительного производства сумма задолженности по вышеуказанным решениям и постановлениям уменьшилась на 1,85 млн гривен, в связи с чем размер просроченной задолженности, подлежащей уплате, на дату обращения в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве, составил 6,1 млн гривен.

В соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве является установление факта неплатежеспособности должника, в частности, денежные требования, должны составлять более 300 минимальных размеров заработной платы.

В материалах суда указано, что по состоянию на 7 сентября 2017 года "Энергомашспецсталь" частично уплатил задолженность в общей сумме 6 млн гривен.

Таким образом, по состоянию на 7 сентября остаток непогашенной задолженности по указанному судебному решению за минусом пени составляет 386,288 тыс. гривен, что меньше 300 минимальных размеров заработной платы на дату направления заявления в суд.

Учитывая указанное, суд считает, что основания для возбуждения дела о банкротстве отсутствуют.

Как сообщалось, по состоянию на 19 сентября "Энергомашспецсталь" является 4-м по счету крупнейшим должником за газ "Нафтогаза" среди промышленных потребителей и его долг составлял 173,637 млн гривен.

"Энергомашспецсталь" специализируется на производстве специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности.

В конце декабря 2010 года компания "Атомэнергомаш", входящая в состав компании "Атомэнергопром" (Атомный энергопромышленный комплекс, обе - Россия), приобрела более 50% компании EMSS Holdings Limited (Кипр), владеющей 92,68% акций "Энергомашспецстали".

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