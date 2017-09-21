ЕС и ЕБРР выделили 160 тысяч евро на инновационные проекты в Украине

ЕС и ЕБРР в рамках программы финансирования и передачи технологий для борьбы с климатическими изменениями (FINTECC) выделили 160 тыс. евро в форме климатических инновационных ваучеров (КИВ) шести украинским компаниям.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным ЕБРР, 160 тыс. евро выделяются следующим компаниям из Украины: "ВТС-Комплект" (Днепр), "Инженерные инновации" (Львов), Ecoisme, "Електрокарс", Институт экологии и энергосбережения и "Укрцентр-Групп" (все - Киев ).

Программа КИВ с бюджетом в 1 млн евро рассчитана на оказание поддержки около 50 инновационным проектам в Украине.

Сообщается, что будет проведено еще три этапа конкурсного отбора, на которых определятся дополнительные получатели. Размер ваучеров на отдельные проекты может достигать от 20 тыс. до 50 тыс. евро в зависимости от инновационности, сложности и потенциальных преимуществ.

Проект КИВ реализуется украинским НПО "Гринкубатор", а Украина стала первой среди стран деятельности ЕБРР, которая может воспользоваться этим инструментом.

Ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Сергей Масличенко уточнил, что в первом отборе на инновационные ваучеры соревновались более 40 компаний.

КИВ обеспечат грантовое финансирование для исследователей и предприятий, предлагающих энергосберегающие технологии и меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов.

Ecoisme привлекает средства на обустройство мониторинга эффективности потребления электроэнергии, "Електрокарс" - на биллинговые системы для зарядных станций электромобилей, "Инженерные инновации" - на технологию производства модульных железобетонных конструкций, Институт экологии и энергосбережения - на программное обеспечение работы котлов на биомассе, "ВТС-Комплект" - на рекуператор из картона, "Укрцентр-Групп" - на изоляционный материал на основе технической конопли.

Трехлетняя программа ЕБРР FINTECC была запущена в Украине в феврале 2016 года и обеспечена грантовым финансированием в сумме $7 млн ​​от Глобального экологического фонда (ГЭФ) и 4 млн евро - от Инвестиционного фонда соседства ЕС (ИФС).

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. На сегодня банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы почти в 11,6 млрд евро для 383 проектов, которые осуществлялись с 1993 года.

Европейская правда