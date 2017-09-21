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Всемирный банк призвал принять земельную реформу уже осенью

Четверг, 21 сентября 2017, 13:29

Всемирный банк рассчитывает на принятие земельной реформы в Украине этой осенью.

Об этом сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что нет разрешения на покупку и продажу земли – это уже давно должно быть реализовано, и мне было приятно услышать в выступлениях премьер-министра и президента, что реформы в сфере сельского хозяйства остаются на повестке дня", - сказала она в ходе Украинского финансового форума, организованного инвестиционной группой ICU, в Одессе.

По ее словам, осенью будут осуществляться соответствующе шаги относительно этого.

"По нашим оценкам, это может дать толчок для развития страны", - заявила Кахконен.

Ранее заместитель главы МВФ Дэвид Липтон также отметил важность проведения земельной реформы в Украине.

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Всемирный банк реформы
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