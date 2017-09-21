Google купила часть бизнеса HTC за 1,1 миллиарда долларов

Компании Google и HTC подписали договор о сотрудничестве.

Об этом пишет Ain.ua.

Сделка, в рамках которой часть сотрудников HTC перейдет на работу в Google, оценивается в 1,1 млрд долларов: американский технологический гигант выплатит деньги наличными.

HTC уже давно работает вместе с Google над созданием смартфонов Nexus и Pixel. Фактически, Google перекупила эту команду, которая теперь на постоянной основе будет работать над созданием продуктов для американской корпорации.

Для Google это важно ввиду новой стратегии, в рамках которой компания хочет полностью контролировать не только создание софта, но и железа, пишет TechCrunch.

Весь бизнес HTC остается при ней. Компания и дальше продолжит создавать смартфоны под брендом HTC, а также будет работать над своим шлемом виртуальной реальности Vive.

В рамках соглашения HTC также передала Google право на использование своих патентов, но это не эксклюзивный договор. Для тайваньской компании сделка также необходима в связи с финансовыми проблемами: они возникли из-за слабых продаж смартфонов.

Google не в первый раз покупает чужой мобильный бизнес: ранее она приобрела Motorola Mobility.