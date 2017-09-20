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Нацбанк снизил официальный курс гривни

Среда, 20 сентября 2017, 20:43

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 21 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,18 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,44 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5054 гривни.

Напомним, 20 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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