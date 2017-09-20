Порошенко заявляет о восстановлении экономики Украины

Есть все основания говорить о восстановлении экономики Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина полностью имплементирует повестку дня устойчивого развития 2030.

По словам президента, у Украины среди ключевых приоритетов повестки дня ООН в области развития 2030 – обеспечение стабильных энергопоставок, обеспечение продовольственной безопасности, содействие развитию инноваций и стабильной инфраструктуры, а также введение эффективной системы здоровья, доступного образования и достойного труда.

"Я уверен, что ни одна страна не в состоянии самостоятельно достигнуть устойчивого развития без стойкого мира и безопасности, поэтому укрепление мира и содействие укреплению безопасности должно стать решительной и объединяющей силой наших совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли оценивает рост валового внутреннего продукта в январе-июне 2017 года в 2,5%.

Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает рост валового внутреннего продукта в 2017 году на уровне 2%.