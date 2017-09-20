Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано

Заседание номинационного комитета, на котором должны были выбрать независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабмине.

"Назначенное на 20 сентября заседание не состоялось из-за отсутствия кворума", - сказал собеседник.

Как известно, на прошлой неделе рабочая группа номинационного комитета, функционирующего при Министерстве экономики, завершила отбор кандидатов на должность независимого члена Набсовета.

По данным ЭП, Фаворитом стал правительственный выдвиженец Игорь Митюков. Всего на эту должность было отобрано 5 кандидатов.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Экономической правде стало известно, какие причины побудили независимых членов наблюдательного совета уйти в отставку.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

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Экономическая правда