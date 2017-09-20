Гройсман намекнул "Нафтогазу" на злоупотребление монополизмом

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что НАК "Нафтогаз Украины" должна быть демонополизирована, а до этого должен воздержаться от попыток влияния на цены.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров 20 сентября.

"Монополии всегда пытаются использовать свое положение, чтобы необоснованно повышать цены, повышать расходы. Я не допущу, чтобы любая монополия необоснованно хотя бы как-то приближалась к корректировке цен на газ в нашей стране", – сказал он.

Гройсман призвал продолжить реформу "Нафтогаза" и провести анбандлинг НАК, разделив транспортировку и хранение, добычу и продажу газа, чтобы демонополизировать "монополиста, который сегодня может диктовать сегодня любые правила на нефтегазовом рынке".

"Я гарантирую, что на нефтегазовом рынке будут ускорены реформы так, чтобы "Нафтогаз" был современной качественной компанией, в которой внедрены надлежащие принципы корпоративного управления, а не единственным монополистом в стране", – подчеркнул глава правительства.

"Мы обновим наблюдательный совет, сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверхважной и системной реформы", – добавил Гройсман.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Экономической правде стало известно, какие причины побудили независимых членов наблюдательного совета уйти в отставку.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

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Экономическая правда