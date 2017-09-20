Набсовет "Нафтогаза" назвал причины своего увольнения
Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перечислили причины, которые вынудили их написать заявления об отставке.
Об этом говорится в письме главы набсовета Пола Ворвика в адрес вице-премьера Владимира Кистиона, которое есть в распоряжении Экономической правды.
Так, среди основных причин, которые вызывали беспокойство у членов набсовета, были вмешательство правительства в деятельность "Укртрансгаза" и "Укргазвыдобування". Как указано в письме, Кабмин вмешивался в решения относительно назначений на должности главы правления одной из компаний и других работников, а также в планы совершения отделения (анбандлинга).
Кроме этого, члены набсовета "Нафтогаза" обвинили представителей исполнительной власти в отсутствии поддержки относительно корпоративного управления, корпоративной стратегии и содержательного утверждения финансовых планов предприятий группы на 2017 год.
Еще одним решением, которым недовольны подписанты, стало назначение руководителей и технических специалистов, которые были уволены из Нафтогаза, на должности в правительстве.
"На мой взгляд, эти события существенно усложняют исполнение полномочий независимого члена Наблюдательного совета. Набсовет не в состоянии работать так, как это согласовывалось ранее, а именно, на принципах целостности, прозрачности и справедливости", - сказано в тексте письма.
Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.
Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.
Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".
Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.
3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.
Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.
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Александр Колесниченко, Дмитрий Рясной, ЭП
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