Набсовет "Нафтогаза" назвал причины своего увольнения

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перечислили причины, которые вынудили их написать заявления об отставке.

Об этом говорится в письме главы набсовета Пола Ворвика в адрес вице-премьера Владимира Кистиона, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Так, среди основных причин, которые вызывали беспокойство у членов набсовета, были вмешательство правительства в деятельность "Укртрансгаза" и "Укргазвыдобування". Как указано в письме, Кабмин вмешивался в решения относительно назначений на должности главы правления одной из компаний и других работников, а также в планы совершения отделения (анбандлинга).

Кроме этого, члены набсовета "Нафтогаза" обвинили представителей исполнительной власти в отсутствии поддержки относительно корпоративного управления, корпоративной стратегии и содержательного утверждения финансовых планов предприятий группы на 2017 год.

Еще одним решением, которым недовольны подписанты, стало назначение руководителей и технических специалистов, которые были уволены из Нафтогаза, на должности в правительстве.

"На мой взгляд, эти события существенно усложняют исполнение полномочий независимого члена Наблюдательного совета. Набсовет не в состоянии работать так, как это согласовывалось ранее, а именно, на принципах целостности, прозрачности и справедливости", - сказано в тексте письма.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

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Александр Колесниченко, Дмитрий Рясной, ЭП