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В Британии признали необходимость смягчить визовый режим для украинцев

Среда, 20 сентября 2017, 11:20

Государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан пообещал поднять в Лондоне вопрос о смягчении визового режима для граждан Украины.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

По итогам визита в Киев британский дипломат, в частности рассказал, что узнал о проблемах с выдачей виз для граждан Украины.

"Соглашусь, что действующий визовый режим неудовлетворителен. Прекрасно понимаю, что кое-кого в Украине нынешнее состояние очень огорчает...

Я услышал о конкретных случаях, когда люди платили за быструю визу, но не получали ее в заявленные сроки. Я слышал, как люди недовольны визовыми сборами. И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне выглядит не очень хорошо", - заявил он.

Британский министр сообщил, что вопрос смягчения визовой политики будет обсуждаться в правительстве.

"Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что я буду обсуждать это на высшем уровне, как только вернусь из Украины".

Он не стал прогнозировать сроки и суть возможного смягчения, ссылаясь на то, что данный вопрос находится в компетенции британского МВД (Home office).

В то же время Дункан исключил возможность открытия британского визового офиса в Украине. Как известно, сейчас все паспорта украинцев, подаваемые на британскую визу, направляются на обработку в Варшаву. "На данный момент у нас нет планов создавать такой центр в Украине", - заявил он.

Полный текст интервью читайте в публикации "МИД Британии: Действующий визовый режим для украинцев неприемлем, я получил четкий и громкий сигнал".

Европейская правда

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Британия ЕС визы
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