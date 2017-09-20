Новая операционная система iOS 11 от Apple: Что нового?

Американская корпорация Apple представила новую версию мобильной операционной системы — iOS 11 для телефонов iPhone и iPad. В компании назвали новую операционную систему большим шагом для iPhone и гигантским скачком для iPad.

Экономическая правда собрала основные нововведения новой операционной системы.

Новый пункт управления

В iOS 11 полностью переделали пункт управления, который появляется, если потянуть пальцем из нижнего края экрана смартфона.

Все функции и приложения теперь умещаются на одном экране, а не на двух, как это было в предыдущей версии. Также у пользователя появилась возможность самостоятельно добавить в него необходимые функции и приложения.

Было

Стало

При этом, СМИ указывают на одну проблему: часть функций Apple спряталась внутри других.

"Например, чтобы найти Night Shift, надо зажать палец на слайдере яркости экрана; AirDrop и режим модема прячутся за долгим нажатием на панель с авиарежимом и Wi-Fi", - пишет "Медуза".

Вместе с пунктом управления, поменялся и экран блокировки с уведомлениями.

"Чтобы открыть уведомления, смахните вверх из нижней части экрана. Здесь вы увидите как недавние, так и пропущенные уведомления", - говорится в релизе компании.

Live Photos и новые фильтры для фото

Live Photos - это короткое видео, которое "айфон" записывает, когда делает снимок. Apple представила функцию Live Photos в 2015 году вместе с прошивкой iOS 9 и заметно усилила ее в новой операционной системе.

Теперь пользователи сами могут редактировать эти короткие видео и выбирать кадр для фото.

Кроме того, у пользователей появилась возможность создавать короткие анимации. Теперь ролик Live Photos можно закольцевать в режиме "Петля", пустить туда-сюда в режиме "Маятник" или смазать движущиеся объекты в режиме "Длинной выдержки".

9to5mac

Также в камере появились новые фильтры для фотографий: Яркий, Эффектный, Серебряный и другие. Кроме того, в Apple отмечают, что в новой операционной системе снимки будут занимать меньше места при том же качестве изображения.

Обновленный магазин приложений AppStore

В Apple отмечают, что новое обновление – это самое большое событие в истории App Store с момента появления приложений. Из-за того, что Apple собрала команду редакторов, которые будут следить за новыми играми и приложениями, App Store будет походить на мини-журнал. В компании обещают ежедневные статьи, советы и рекомендации для приложений и игр, подборки и дайджесты с приложениями и играми дня.

Apple

Siri стала умнее

Голосовой помощник Siri в новой операционной системе также претерпел изменения.

В официальном релизе говорится, что передовые технологии машинного обучения и интеллектуальные алгоритмы помогут Siri говорить более реалистичным, живым голосом.

"Расскажите Siri, кем вам приходятся те или иные люди в списке контактов: кто из них мама, папа, любимая девушка или жена. И Siri станет понимать, о ком идёт речь, когда вы будете упоминать эти слова", - предлагают в компании Apple.

Режим "Не беспокоить" для водителей

iPhone научился понимать, находится пользователь за рулем или нет и будет блокировать разговоры, уведомления или сообщения. При этом любой, кто захочет пообщаться с водителем, автоматически получит предупреждение, что пользователь сейчас за рулём.

Apple

Новая клавиатура

Если задержать палец на кнопке с глобусом, можно выбрать набор текста одной рукой — клавиши с буквами мгновенно переместятся ближе к большому пальцу.

Дополненная реальность

Кроме ряда таких нововведений, как новый дизайн App Store и более "человечная" Siri, в новейшей операционной системе появится AR — технология дополненной реальности.

"Используя современные технологии дополненной реальности, вы сможете виртуально сделать ремонт у себя в квартире, погулять по городу, в котором никогда не бывали, или даже примерить новую тату", - обещает Apple.

Apple

С какими устройствами совместима?

iPhone iPad iPod iPhone X iPad Pro 12,9 дюйма

2-го поколения iPod touch

6-го поколения iPhone 8 iPad Pro 12,9 дюйма

1-го поколения iPhone 8 Plus iPad Pro 10,5 дюйма iPhone 7 iPad Pro 9,7 дюйма iPhone 7 Plus iPad Air 2 iPhone 6s iPad Air iPhone 6s Plus iPad

5-го поколения iPhone 6 iPad mini 4 iPhone 6 Plus iPad mini 3 iPhone SE iPad mini 2 iPhone 5s

Напомним 12 сентября, состоялась презентация Apple, где презентовали новые модели - iPhone 8/iPhone 8 Plus и iPhone X.

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Экономическая правда