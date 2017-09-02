У «Укрзализныци» заканчивается топливо

Запасов топлива у ПАО "Укрзализныця" хватит только до 10 сентября.

Об этом сообщил глава совета общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов, сообщает Enkorr.

Наумов также предположил, что в связи с дефицитом топлива ПАО "Укрзализныця" будет вынуждено брать ресурс в долг у трейдеров.

Отметим, ближайшая закупка ДТ для железной дороги состоится только в конце октября. После отмены "формульного тендера" филиал "Центр обеспечения производства" объявил 15 тендеров на закупку 150 тыс. тонн ДТ по старой процедуре.

Первые восемь аукционов (на 80 тыс. тонн ДТ) назначены на 24 октября.

Как сообщалось, нехватка дизтоплива на железной дороге в первую очередь связана с провалом "формульного тендера" на закупку 90 тыс. тонн дизельного топлива, который был запланирован на 2 сентября.

Причиной стал саботаж перехода на формульное ценообразование при закупках топлива со стороны менеджмента ЦОП во главе с Виталием Цвигуном.

Тендер должен был состояться еще в начале года, однако, по факту вышел на финишную прямую лишь в августе и был обжалован трейдерами в АМКУ.

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, противодействие введению формульного подхода связано с нежеланием менеджмента ЦОП терять механизмы влияния на поставщиков дизтоплива с целью коррупционного давления.

Эксперты также отмечают, что отсутствие ДТ и вагонов на "Укрзализныце" усугубляет кризис, который возник на рынке сжиженного газа.

"В своем саботаже Центр обеспечения производства "Укрзализныци" доигрался до того, что за 8 месяцев этого года так и не смог провести первый "формульный" тендер на закупку дизеля. А время идет, сезон в разгаре, запасы тают. Если честно, я вообще не понимаю, на чем они еще ездят", – отмечал Куюн на своей странице в Facebook.

По его словам, даже если газ приехал из-за рубежа, развести топливо по базам или вывезти из порта крайне сложно: нет локомотивов, а если есть – у них нет топлива.

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине.

Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн. В течение последних двух лет компания пытается изменить систему закупок, с апреля она перешла на закупки через систему ProZorro.

Это позволило снизить закупочные цены до рыночных, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги.