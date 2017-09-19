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Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Вторник, 19 сентября 2017, 20:14

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,12 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,27 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4969 гривни.

Напомним, 18 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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