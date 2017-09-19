Цены на бензин и дизтопливо на АЗС продолжили рост

С 18 по 19 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 8 копеек за литр – до 24,45 грн/л и до 25,20 грн/л соответственно.

Бензин А-95+ подорожал на 9 копеек за литр – до 26,33 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 19 сентября, составила 22,54 грн/л (+9 коп/л).

В частности, в сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 копеек за литр: бензин А-92 – до 26,49 грн/л; А-95 – до 27,49 грн/л, А-95+ – до 28,49 грн/л; дизтопливо – до 24,45 грн/л.

На 50 коп/л подорожали все виды бензинов в сети ОККО. WOG повысил стоимость дизтоплива также на 50 коп/л.

Кроме того, такие сети как Shell, UPG, "Автотранс", "Параллель", "Надежда" и "Татнефть" повысили цены на топливо на 1-40 коп/л.

Напомним, на прошлой неделе цены на железнодорожные партии дизельного топлива выросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.

Как сообщалось, по мнению экспертов, увеличение стоимости дизельного топлива и бензина является коррекцией цен, и обусловлено ростом курса доллара.