ГФС проверит аэропорт и 14 компаний в деле Приватбанка

Печерский райсуд Киева назначил налоговые проверки аэропорта "Днепропетровск", компании "Биола" и других днепровских компаний по делу хищения средств из Приватбанка.

Соответствующие решения приняты судом 7 сентября, сообщают "Українські Новини".

Необходимость налоговой проверки ряда компаний за 2008-2016 годы появилась в рамках расследования Генпрокуратурой дела о завладении в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка.

Налоговой проверке подлежат "Международный аэропорт Днепропетровск", "Компания Биола" (Днепропетровская область), "Лазурный берег" (Днепропетровская область).

А также в "Кинан" (Днипро), "Картсервис Плюс" (Днипро), "Энергоальянс" (Днипро), "Калари" (Днипро), "Завод средств механизации аэропортов" (Днипро), "Интерсплав" (Днипро), "Лансел" (Днипро), "Катанга" (Днипро), "Лагион 1" (Днипро), "Локаста" (Днипро), "Летара" (Днипро), "Лавертон" (Днипро).

Как известно, 4 сентября Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.