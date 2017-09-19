В Минфине рассказали, куда пойдут 3 миллиарда долларов от евробондов

Новый выпуск еврооблигаций пойдет на уменьшение долговой нагрузки и финансирование общего фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Новый выпуск является выпуском облигаций внешней государственной ссуды на основную сумму 3 млрд долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут насчитываться проценты за ставкой 7,375% годовых", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard&Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску состоятся 25 сентября 2017 года.

С целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа облигаций с погашением в 2019 и 2020 годах.

Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.

Напомним, Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

Затем в 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%.

Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 годах ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по 1 млрд долларов.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Экономическая правда